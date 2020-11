"No te amo" le dijo el príncipe Carlos a Lady Di antes de su boda

La cuarta temporada de "The Crown" se estrenó el pasado domingo y, a menos de una semana de su lanzamiento en Netflix, generó una ola de comentarios a favor y en contra de lo que fue el casamiento del Príncipe Carlos de Reino Unido y la flamante Diana Frances Spencer.

El mundo estuvo pendiente de aquel verano de 1981 porque la boda debía ser la más espectacular de los últimos tiempos. Sin embargo, lo que para Diana era un cuento de hadas terminó en una devastadora situación a horas del gran día. Es que Penny Thornton , la astróloga que Spencer frecuentaba para contarle sus penurias, reveló en un nuevo documental de ITV que Carlos, la noche antes de la boda, le reveló que "no te amo".

"Una de las cosas más impactantes que Diana me dijo fue que la noche de la boda Charles le dijo que no la amaba. Creo que Charles no quería ir a la boda con una premisa falsa. Quería arreglar las cosas con ella y fue devastador para Diana" reveló la astróloga y agregó: "Ella no quería seguir adelante con el casamiento en ese momento y pensó en no asistir a la boda".