El enojo de Dalma Maradona por la tapa de la revista Caras

Esta semana la Revista Caras publicó en la tapa a Claudia Villafañe sin contar con una entrevista propia. “Quiero que mis nietos lo recuerden como El Babu” se lee en la tapa. Sin embargo, Dalma Maradona tomó la posta y furiosa salió a criticar el accionar de la revista del corazón: “Un poquito de respeto”, pidió la hija de Diego.

En Twitter lanzó sin filtros: "Otra de las tantas jugadas ASQUEROSAS de la revista CARAS! Hacen una tapa con mi mamá cuando ella jamás habló y menos les dio una nota! Qué pasa con las notas inventadas? UN POQUITO DE RESPETO!".

En la última edición, la presentan a Claudia como: "Valiente contenedora, la exmujer de Diego Maradona y una de las revelaciones de MasterChef Celebrity atraviesa su duelo junto a sus hijas Dalma y Gianinna y sus dos pequeños herederos: Benjamín (fruto de la relación de la menor con el Kun Agüero) y Roma, (la beba de Dalma y Andrés Caldarelli)".

La respuesta no tardó en llegar y, el vicedirector Héctor Maugeri , publicó en el Instagram de Caras: “La señora Claudia Maradona recibió dos audios míos pidiéndole una frase para sostener una nota de tapa en la que se repasaría su historia de amor junto a Diego y su presencia como sostén y motor afectivo para sus hijas Dalma y Gianinna, y sus nietos".

"Luego de mis audios traté de guiarla acerca del contenido de la frase de tapa. Siempre la escuché hablar de su amor como abuela y su devoción por sus nietos", explicó, e indicó que le "sugirió" él mismo una frase para destacar sus atributos como abuelo, frase que, según Maugeri indica, ella descartó.

"Entonces le sugerí: «Quiero que mis nietos lo recuerden como un hombre que cumplió sus sueños»", aclaró Maugeri y describió la respuesta de Villafañe: "Claudia de manera respetuosa me escribió a mi WhatsApp que no lo definiría [a Diego Maradona] de esa manera porque no era su vocabulario. Frente a mi insistencia, definió al recuerdo de Diego como abuelo y como «El Babu»".

Por otra parte, el vicedirector explicó que desde la dirección de Revista Caras jamás hubo "una intención que no fuera ser respetuosa a la memoria de Diego y a la de su familia, especialmente a Claudia", ya que, aseguró, él le tiene "una empatía que trascendió lo meramente periodístico".