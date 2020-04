La angustia de Freddy Villarreal en plena cuarentena

El humorista Freddy Villarreal que supo sacarle una sonrisa a más de uno en Videomatch (1998) ahora enfrenta la cuarentena por Coronavirus, triste, sin sus hijos y soltero.

En diálogo con Últimos cartuchos, el ciclo radial que conduce Migue Granados, contó: “Trabajé mucho para tener mi propia casa, y después de tanto trabajar y hacer mi propia casa, yo dije que fue al pedo. Hoy tengo una casa frente a la laguna, tengo una pileta debo limpiar todos los días, tengo una casa inmensa, que tuve muchos disgustos para terminar, y hoy por hoy no tengo con quién compartirla...”.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio, que se extenderá hasta el 26 de abril inclusive, tiene a los famosos un tanto susceptibles y algo preocupados por sus familias y sobre todo su trabajo. El humorista, actualmente, está soltero y, sus hijos Agustín y Jazmín, se encuentran viviendo con sus respectivas madres.

“Tengo una pileta que me encantaría usar con una pareja. Hoy no la puedo compartir. Entonces, por todo eso, digo que todo es efímero, romperse el orto para tanto...”, agregó entristecido.

“Ojo, no está mal cometer errores, lo que me parece que está mal es volver a cometer los mismos, y es por eso que otra casa no voy a hacer más. Y no me voy a romper más el culo para tener el mejor auto o la mejor moto. Ya no pienso en eso, también hay que disfrutar”, cerró.