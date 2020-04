La China Suárez contó qué hizo con su primer sueldo

El aislamiento por la pandemia de coronavirus hizo que las celebrities de nuestro país compartan su día a día con los millones de seguidores que tienen en sus redes sociales.

Es el caso de la China Suárez que compartió en Instagram una vivencia de cuando dio sus primeros pasos en el mundo de la publicidad y qué hizo con “su primer sueldo”.

“Cuando hice mi primera publicidad, me pagaron y mi mamá me llevó a la juguetería para elegir lo que quería comprarme con mi primer sueldo, con la condición de que le comprara algo a mi hermano también”, contó.

Eugenia “La China” Suárez eligió comprarse una máquina de escribir que aún guarda e incluso “hoy mis hijas juegan con ella”, dijo la actriz y modelo.

Hace algunos días, la mujer del actor Benjamín Vicuña cuestionó el aislamiento preventivo ”si se sabe que el pico es a mediados de julio, ¿por qué van extendiendo de a dos semanas? No lo entiendo“. Y luego, replicó un mensaje de un seguidor que mostró su angustia ante la situación: “Ya no aguanto más, sin laburo, con esta incertidumbre, con pánico y angustia. Son 15 días más y después otros 15, llega un momento que uno dice: ‘¡basta!’ Se necesita trabajar y no me vengan con que el virus, porque el que no tiene plata, no va a tener salud tampoco porque no va a comer“.