En el día de su cumpleaños, murió la actriz Susana Ortiz

Hoy es el cumpleau00f1os de Susana Ortiz , no su00e9 si sea feliz o no . Estu00e1 internada hace 3 meses y medio, quizu00e1s podru00eda haber sufrido menos de no haber sido por la irresponsabilidad de u201calgunosu201d mu00e9dicos y u201calgunas u201c personas de nuestra bendita Obra social , estu00e1 por fin con cuidados de fin de vida, tranquila , y si algo podemos desearle todos para su cumpleau00f1os, es eso: que se vaya en paz y tranquila. FELIZ 72 mamu00e1! Te quiero. #teatronacional #teatro #amor #madre #felizcumpleau00f1os