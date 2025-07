Cómo proteger a perros y gatos en los días de frío extremo

Durante el invierno, el bienestar de nuestros animales de compañía puede verse comprometido por las bajas temperaturas. Veterinarios y expertos en comportamiento animal advierten que el frío severo puede representar riesgos significativos para ellos, comparables a los peligros del calor intenso. Además de hipotermia y congelación, corren el riesgo de resbalar en superficies heladas o sufrir lesiones en las patas debido al contacto de hielo o nieve.

Para minimizar estos riesgos se recomienda adoptar precauciones simples, que pueden marcar la diferencia en su seguridad y comodidad.

Una de las primeras recomendaciones es limitar el tiempo que pasan al aire libre cuando las temperaturas están cerca o por debajo del punto de congelación. No más de 10 o 15 minutos, el tiempo suficiente para que salgan a hacer sus necesidades y regresen de inmediato a un lugar cálido, similar a lo que se recomienda durante las olas de calor. No olvidemos que la misma sensación de frío o calor que sentimos los humanos, la sienten nuestros amigos no humanos.

Para garantizar su comodidad se aconseja proporcionarles mantas, camas acolchadas y refugios pequeños donde puedan resguardarse del frío. Hay que tener precaución con el uso de calentadores portátiles, porque se corre el riesgo de que puedan volcarlos accidentalmente o quemarse si se acercan demasiado.

Los suéteres o chaquetas de abrigo también son recomendables. No es necesario gastar mucho dinero en un pet shop, se pueden fabricar en casa con ropa que ya no usemos. Las botitas se recomiendan si van a caminar sobre superficies cubiertas de sal o productos químicos que se utilizan para derretir el hielo.

No se debe exagerar con el aseo durante los meses fríos ni con el corte de pelo, el pelaje de los animales actúa como una barrera natural que regula su temperatura. Un corte excesivo puede aumentar el riego de hipotermia. Los animales de pelo corto como los galgos, son más susceptibles al frío y los de patas cortas como los salchichas, pueden enfriarse más rápidos que los de patas largas.

Los cachorros y perros jóvenes al igual que los perros de edad avanzada, también pueden tener dificultades para regular la temperatura y agravar enfermedades preexistentes como la artritis.

Con respecto a la alimentación, se recomienda hablar con su veterinario ya que algunos animales necesitan un mayor aporte energético para mantener una temperatura corporal óptima, lo que se traduciría en una porción mayor y tal vez algún agregado natural.

Sabemos que estas recomendaciones que estamos brindando, tienen como destinatarios a animales de compañía que conviven con sus tutores en medio de un gran confort, pero no debemos olvidar que hay otros menos favorecidos, que no tienen acceso a la vivienda y permanecen a la intemperie durante todo el año.

Para ellos, recomendamos a sus tutores, que les permitan permanecer adentro o en espacios protegidos del frío intenso hasta que cambien las condiciones gélidas. De no ser así, ubicar un refugio en lugares resguardados de las corrientes de aire y donde el sol ayude a calefaccionar el espacio.

Estas sugerencias son válidas para perros y gatos, pero éstos últimos, son más sensibles a las bajas temperatura, por lo tanto los cuidados deben ser mayores. Es imprescindible dejarlos adentro con mantas o camas abrigadas, cerca de radiadores o calefactores vigilando su seguridad.

Por último, recordemos la frase de El Principito en su diálogo con el zorro “eres responsable para siempre de lo que has domesticado”.