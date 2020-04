Florencia: Un mensaje de esperanza a través de estatuas que “hablan”

View this post on Instagram

La nostra dedica di amore alla cittu00e0, da condividere con il mondo. Le statue di #Firenze sono sempre lu00ec ad aspettarci e nel frattempo ci parlano dandoci speranza, conforto e ricordando i giorni delle folle e dei flash. Abbiamo raccontato un scambio di punti vista, siamo entrati negli occhi delle statue per vedere una Firenze vuota e triste, certo, ma sempre bella. Firenze continua a vivere anche senza di noi, con la sua storia tracciata nei monumenti, ma ci aspetta. u0026#34;To humans, from Florenceu0026#34; u00e8 anche un invito a riscoprire con occhi nuovi la bellezza che accompagnava il nostro quotidiano, per tornare a sorprenderci. #ToHumansFromFlorence #WeAreRF #RipreseFirenze #mytuscany