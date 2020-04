Sofi Morandi pensó que tenía coronavirus

La artista neuquina Sofía Morandi atraviesa sus momentos de ciclotimias como muchos de nosotros en estos tiempos de cuarentena por coronavirus. Es por eso que un día, se levantó con conjuntivitis en un ojo y ante el alerta de sus fans, llegó a preocuparse y pensar que podía ser síntoma del COVID-19.

En diálogo con el portal PrimiciasYa, la influencer aclaró: "Estoy mejor. Es conjuntivitis lo que tengo, en esta época del año siempre me agarra alergia pero se ve que me agarro más fuerte porque me estaba levantando con los ojos muy irritados. Hablé con varias personas y me dijeron que les estuvo pasando lo mismo, no sé el motivo", explicó Sofi.





La influencer no deja de aprovechar los momentos de encierro para generar contenido en sus redes sociales y aportar humor a sus 2,3 millones de seguidores en medio de tanto fastidio y preocupación. Ahora, dedica mucha energía en el nuevo boom TikTok para explotar sus condiciones de actriz y bailarina, entre otras.