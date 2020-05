La actriz y modelo Luisana Lopilato rompió el silencio y habló sobre los polémicos videos que compartió junto a su marido, el cantante Michael Bublé. Lo cierto es que hace un mes en las redes critican los gestos que tiene el músico tratándolo de “violento”.

Desde Canadá, y en un móvil en vivo con Intrusos (América), Lopilato fue tajante y defendió a su marido: “No le quiero dar tanta importancia a este tema porque de verdad para mí no es importante. Mike es un hombre con todas las letras. Es un caballero. Está todo el tiempo pensando en cómo hacerme más feliz. Y no lo digo porque me creo mil, incluso las personas que están conmigo lo conocen y saben cómo es. Nosotros sufrimos mucho como familia, como para darle tiempo a estas cosas. En esta casa no hay más espacio que para el amo”, remarcó.

Lopilato que estrenará “La Corazonada” el próximo 28 de mayo junto al actor Joaquín Furriel, no es la primera vez que lo defiende ya que cuando cuestionaron los gestos de Bublé fue la actriz que en una transmisión en vivo quien puso paños fríos a la situación. También aseguró que sufrió por el repudio que recibió su marido en internet. “Si querían lastimarme, lo lograron. Sentí dolor porque salí a explicar y a decir cuál era mi verdad y a muchos no les alcanzó. Seguían alimentando algo que no era verdad”, dijo y remarcó que pese a esos comentarios también recibió mucho amor de sus seguidores (en Instagram, Luisana tiene más de 5 millones de seguidores).

Y agregó: “Leía cosas como ‘ella cree en Dios, seguro se calla’. No, yo tontita no soy ni tampoco me voy a callar si me pasara una cosa así. Sé perfectamente a dónde tengo que ir", enfatizó Lopilato, y destacó que “Mike tampoco lo permitiría”.

Ahora, lo que les preocupa es que la familia recibe amenazas a través de las redes sociales. “En algún momento sentí miedo”, admitió, y detalló que le llegaban mensajes con fotos de armas en los que le decían “que iban a matar a Mike cuando llegara a la Argentina”. “Fotos de una navaja y decían: ‘te vamos a cortar los dedos’. No es lindo que te amenacen de muerte".