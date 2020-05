Jujuy tuvo su primer show de rock en medio de la pandemia

Los espectáculos musicales fueron las primeras actividades en cancelarse tras declararse la pandemia por coronavirus en marzo pasado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pocos días después, el 20, el decreto del poder ejecutivo declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional. Desde aquel día, la realidad cambió por completo.

Sin embargo, pasaron casi 60 días y, de a poco, algunas provincias retoman sus actividades y un poco de su normalidad lo que podríamos llamar “la nueva normalidad”. En Jujuy, por ejemplo, los bares y los restaurantes ya abrieron sus puertas.

Jujuy registra solo 5 casos de coronavirus.

El sábado el bar Zeppelin de San Salvador de Jujuy fue protagonista del primer show con público desde que comenzó a regir el estado de alerta por la pandemia. Claro, no faltó un estricto protocolo sanitario para que esto fuera posible.

Mesas separadas unas de otras, gente con barbijos y cumpliendo con el distanciamiento social y pocos músicos (también con la boca cubierta).

Maximiliano Daloy, organizador del primer show de rock habló con Sonido Rock Tv y contó orgulloso que “es uno de los pocos territorios nacionales donde rige una ley más flexible en cuanto a la apertura de los bares. Estuvimos averiguando y no hubo otro caso en el que haya habido un show en vivo, con público”.

“La pandemia nos golpeó muy duro, como a todos los que trabajamos en esto. La gente está sin poder trabajar, así que el show del sábado es un respiro, es como un alivio. Son muchos los que se están alegrando con esta noticia y yo estoy seguro que en el norte vamos camino a poder volver a trabajar y hacer shows este mismo año”, agregó emocionado por la repercusión que tuvo el show del fin de semana tras varios días de aislamiento.

Daloy es productor general de Jujuy Rock, una comunidad digital que comenzó hace seis años con el objetivo de difundir los shows que se hacían precisamente en esa provincia y en otras del norte argentino. Desde hace tres años, producen recitales con músicos locales y bandas que llegan desde otros lados. Así pasaron La 25 de Buenos Aires, Bulldog de Santa Fe y los uruguayos de No Te Va Gustar, entre muchas otras, con gran convocatoria.

En cuanto al protocolo sanitario, Maximiliano contó que “nos hicieron llegar una circular donde estaba el protocolo para músicos y artistas en vivo, dentro de lo establecido hay normas de seguridad, como que los músicos tenían que estar a un metro de distancia, los instrumentos se desinfectaron al entrar y al salir, solo podía haber tres músicos arriba del escenario, todos con barbijo”.

Y agregó: “Las bandas tenían muchas ganas de tocar y el público estaba muy contento, no se podía estar de pie, pero igual lo vivieron a full cantando, golpeando las mesas, tomando algo, estuvieron todos muy tranquilos, con barbijos que se los sacaban para poder comer y beber”.

70 personas participaron del show de Tripulantes y Bravos Muchachitos (una banda tributo a Los Redondos). La nueva norma regula el 50% de la capacidad del bar (140 personas).

Daloy asegura que los shows van a continuar y que además de rock, quieren abrirse al folklore. Sin cobrar entrada, simplemente con consumición obligatoria para no dejar de generar encuentros, ayudar a los músicos y también darle un ingreso al bar “un templo del rock en Jujuy”. Con un metro y medio de distancia entre músicos, asistentes, sonidistas, tapabocas y desinfección al máximo, el productor de Jujuy Rock sabe que no es el mejor momento, pero no se detiene: “Seguiremos con todas las medidas de seguridad, respetando el protocolo, para que la gente tenga confianza y pueda salir tranquila, igual que las bandas, que puedan trabajar tranquilos y que no haya ningún problema”.