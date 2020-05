Famoso instagramer tiene 97 rollos de papel higiénico en su baño

Santi Maratea es el famoso instagramer que compartió en sus redes un video de su insólito baño que tiene 97 rollos de papel higiénico. Si bien el joven explicó que se trata de “el baño de invitados” en el clip despejó todas las dudas de sus miles de seguidores.

Maratea tiene más de medio millón de seguidores y es muy famoso por sus videos de humor. Sin embargo, en las últimas horas, se volvió viral porque compartió detalles de su intimidad: "Gente, voy a hacer esto una vez y lo voy a dejar posteado para que no me pregunten cada vez que ven este baño posteado en una historia. Es un baño de invitados, no el que yo uso, y como no tiene ducha los papeles no se humedecen".

Además, contó que esa idea la pensó y la compartió porque "no hay nada peor que ir de visita a una casa y darte cuenta que no hay papel". Y también mostró algo que le llama la atención: el "efecto" del papel cada vez que alguien abre la puerta.

Los mensajes no tardaron en llegar y todos quedaron fascinados por el baño. Incluso algunos pensaron en hacer lo mismo. "Amo, siento que necesito hacer esto en casa", "Sí, se entendí y me parece algo genial", "Sos un genio", fueron algunas de las reacciones que recibió en la publicación.