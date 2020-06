Florencia Kirchner llegó a Instagram y reveló los motivos

View this post on Instagram

Esto es un poco de lxs autorxs negrxs que tengo en casa, y uso la X porque tambiu00e9n estu00e1 James Baldwin au00fan esperu00e1ndome con su u201cBlues de la calle Bealeu201d. Para quienes nos movemos dentro de los espacios de la cultura existe tambiu00e9n la responsabilidad de no hablar u00fanicamente de literatura blanca. Cuando abru00ed esto queru00eda subir libros y uno de los primeros que subu00ed y recomendu00e9 fue u201cAutobiografu00eda de mi madreu201d de Jamaica Kincaid, isleu00f1a, negra y escritora talle de Luna (pueden encontrarlo reseu00f1ado en las primeras fotos que subu00ed). Acu00e1, tambiu00e9n, estu00e1n bell hooks(quien pide que su nombre no sea escrito en mayu00fascula) y hace un alucinante ensayo feminista. June Jordan y su poesu00eda que mu00e1s de protesta la siento de construcciu00f3n, traducida por mi querida @florcodagnone. Y la enorme Toni Morrison (muriu00f3 el au00f1o pasado) maestra de la ficciu00f3n, ganadora del Nobel y su novelu00f3n Sula que a mu00ed me volu00f3 la cabeza; la historia de dos amigas en una comunidad negra, apartada, plagada de identidad, sexualidad y la violencia. La violencia es tambiu00e9n no poder acceder fu00e1cilmente a esta novela. Para conseguir a Toni como a Baldwin tuve que recurrir al universo de los libros usados, espacio mu00e1gico para encontrar todo lo que las editoriales no desean poner sobre la mesa. Pero, vamos, tambiu00e9n el lenguaje u00bfpor quu00e9 usamos oscuro para definir malos sentires? A mu00ed me dau00f1a mu00e1s el sol. No me deja ver cuando me da en la cara, ver todo tan blanco me hunde, prefiero que se corte la luz, y quedarme ahu00ed pensando, y quedarme ahu00ed escuchando. El libro de June se llama u201cCosas que hago en la oscuridadu201d, u00bfy para quu00e9 mentir? yo hago todo en la oscuridad. Un lenguaje inclusivo, su00ed, pero tambiu00e9n justo, tambiu00e9n libre. La X y la E, no son mu00e1s que una vertiente de todo lo que tenemos que cambiar. En las siguientes fotos algunos subrayados de estos libros, para obvio, tentar u00a1ud83dudda4! En la foto se metiu00f3 el sol, horrible, no me dejaba taparlo hoy.