Nicole Neumann confirmó que tiene Coronavirus

La modelo Nicole Neumann contó este lunes por la mañana que se hizo un test de coronavirus y el resultado fue dio positivo. En el programa en vivo en el cual participa, en este caso desde su casa, contó que cumple con el aislamiento obligatorio, teniendo en cuenta que hace algunos días la empleada que vive con ella y sus hijas había presentado síntomas, y luego le confirmaron COVID-19 positivo.

Más allá de la dura noticia, Nicole afirmó: “Soy asintomática, pero entré en pánico y se me vino el alma al piso”. En el momento de conocer la noticia, contó que se quedó durante unos minutos encerrada en su habitación, "pero después salí porque estoy con las chicas y les tengo que cocinar”. La modelo transita el aislamiento acompañada por sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna, quienes no fueron hisopadas porque no presentaron síntomas.

Neumann indicó que como ella no tuvo indicios del virus, recién se hizo el hisopado, y comenzó un aislamiento preventivo, cuando la empleada que vive con ella y sus hijas en su casa amaneció un día con la pérdida del olfato.