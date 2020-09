Fede Bal: "Antes mi meta era ser tapa de revista"

Este sábado volvió Andy Kusnetzoff a la televisión. El conductor que supo vencerle al coronavirus se puso al frente de PH: Podemos Hablar. Fede Bal fue uno de los invitados junto a Lizy Tagliani, Pampita y Karina Jelinek, recientemente eliminada del Cantando 2020.

El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal aprovechó la invitación para hablar de su enfermedad. Fede había sido diagnosticado de cáncer de colon los primeros días de marzo y tras un tratamiento que duró algunos meses pudo ganarle a la enfermedad. “Tuve miedo, pero no miedo a morirme” contó.

Y agregó: "Siempre fui un tipo ambicioso pero después de esto... Me di cuenta que si no tenés salud no tenés nada. Si no sos feliz, hacé algo para cambiar (...) No quiero ser un pai, sé que la vida es durísima".

Sobre sus metas, el actor contó que "me enfrenté a una pared y me di cuenta que estaba haciendo todo mal. Mi meta era ser tapa de una revista. Después me di cuenta lo equivocado que estaba".