River va por la punta en soledad ante Godoy Cruz en El Monumental

En juego la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol. Desde las 18.30hs en El Monumental, River recibe a Godoy Cruz por el Grupo B, con la misión de sumar y quedar como único puntero de la zona.

Con la mente puesta en la Copa Libertadores, pero sin descuidar el torneo local. River apunta a los dos frentes y de local sabe que no puede fallar. Con arbitraje de Sebastián Zunino se medirá con el elenco mendocino, que también tiene los cañones apuntados a la competencia continental, pero en sudamericana.

El Millonario lidera la zona B con 8 unidades, y considerando que el jueves recibe a Libertad de Paraguay, que en la ida igualó 0-0, Marcelo Gallardo apostará al recambio, donde Fabricio Bustos y Milton Casco irían por Acuña y Montiel, mientras que Lautaro Rivero ocupará el lugar como central junto a Boselli. Portillo por Enzo Pérez.

En el ataque, Driussi volverá al 11 inicial luego de su retorno el pasado jueves, ocupando el ataque junto a Borja.

Gallardo apuesta al recambio pensando en la vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores

Por el lado del Tomba, llega tras caer como visitante 2-1 ante el Mineiro en Brasil, y en Mendoza tendrá el objetivo de dar vuelta la serie, aunque en el torneo local no pasa por un buen momento y necesita sumar puntos y su primera victoria luego de tres empates en el inicio. Walter Ribonetto es el DT hace una semana, por lo que necesita rodaje para implementar u a idea.

Probables formaciones:

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja, Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.

Datos del partido

Hora: 18.30.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Monumental.