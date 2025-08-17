Por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, Independiente Rivadavia de Mendoza recibe desde las 20.30hs a Boca por el grupo A con arbitraje de Pablo Dóvalo.

El Xeneize atraviesa la peor racha sin victorias de su historia que viene desde abril, cuando Fernando Gago aún era DT, acumulado 12 cotejos sin ganar. En la actual competencia acumula apenas tres unidades en cuatro jornadas y está ante último.

Para Miguel Ángel Russo, puede ser un juego bisagra, considerando que tiene que sumar no solo en pintos, sino también en lo futbolístico y anímico. Para la visita a la lepra mendocina, Figal volverá como central, y Battaglia al mediocampo junto a Paredes. Cavani y Merentiel serán los atacantes.

Por el lado de Independiente Rivadavia, acumula en la tabla apenas 4 unidades, llega de caer ante Estudiante en La Plata por 2-1. El elenco de Alfredo Berti debe mejorar en el aspecto defensivo, donde pagó caro los errores la pasada jornada.

Paredes aún no pudo ganar en su retorno a Boca

Probables Formaciones

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabricio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado o Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Datos del Partido

Hora: 20.30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Malvinas Argentinas.