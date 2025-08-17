Cuál es el problema de salud que padece Jimena Barón a dos meses de dar a luz

A dos meses del nacimiento de su hijo Arturo, Jimena Barón atraviesa un momento complicado en lo personal. A pesar de su costumbre de mostrar con humor la maternidad en sus redes, la actriz y cantante compartí en sus redes sociales un inconveniente que arrastra hace unos días, por lo que eligió contárselo a su comunidad.

En Instagram, la artista festejó el segundo mes de vida de su hijo con un mensaje lleno de ternura y humor. “Felices 2 meses amor de mi vida, que a veces no me dejas hacer un joraca. Pero te amo”, escribió mientras se grababa sosteniendo a Arturo frente al espejo. Sin embargo, esa alegría pronto dio paso a la realidad de su estado físico y emocional.

Con una sinceridad que caracteriza su perfil, Jimena Barón continuó relatando sus dificultades: “Ando con un poco de fiebre y la cintura que se me parte, los pelos entrecortados de estar tanto apoyada dando la teta. Hormonal y llorosa porque este ternerito cumple 2 meses, pero tentada, pues pasada de cansancio. Las ojeras posteo aparte”.

Además, compartió una conversación de WhatsApp donde relató la noche difícil que vivió su hijo: “Tuvo una noche pésima. Yo paso de buscar caso de madres que tuvieron hijos grandes como para darme esperanza de que llego a tener otro”. Entre risas y cansancio, incluso bromeó con la idea de buscar información sobre “ligamiento de trompas”, mostrando cómo el humor la ayuda a sobrellevar la situación.

Más allá de los momentos complicados, Jimena Barón no deja de lado sus consejos de maternidad para otras madres. Hace pocos días publicó métodos para aliviar las molestias al amamantar: “Primero, repollo frío en la heladera. Sacás una hoja fría y te la ponés entre la teta y el corpiño. Calma, desinflama y da una sensación muy placentera. Podés meter la hoja en la heladera y volver a usar”.

También sumó otra recomendación para los pechos irritados: ”Spray de manzanilla: con 2 saquitos de té de manzanilla, hacés un té fuerte, dejás enfriar y lo metés en algún fraco con spray. Lo dejás en la heladera y te lo ponés en los pezones cuando necesites. (El combo repollo frío y spray de manzanilla es fabuloso). Desinflama y alivia cualquier irritación. Es genial para la cara también”.

De este modo, Jimena Barón continúa embanderada para demostrar que la maternidad no sólo es una cuestión tierna y bonita, sino que también hay trasfondos con los que las madres deben lidiar y que pocas veces son expuestos.