En medio de la peste, un estreno de mundos diferentes

El estreno de “WandaVision”, miniserie que llegará mañana a la plataforma Disney+ con el protagónico de Elizabeth Olsen y Paul Bettany, dará el puntapié inicial a la ambiciosa expansión de la multimillonaria franquicia del Universo Cinematográfico de Marvel hacia el streaming.



Son grandes las expectativas de The Walt Disney Company en el debut de los primeros dos de los nueve episodios de media hora de la serie -con un capítulo estreno cada viernes-; será el punto de partida para la siguiente fase del que es por lejos el estudio más lucrativo de los que conviven dentro de la marca del ratón Mickey.



“WandaVision” saca provecho de las posibilidades para explorar géneros que ofrece Disney+ para seguir a Wanda Maximoff/Bruja Escarlata y al androide Visión en una trama ambientada luego de los trascendentales sucesos de “Endgame”.



La miniserie combina el subgénero de superhéroes con el formato de la sitcom; Wanda y Visión son una pareja con una vida aparentemente ideal en un suburbio de ciudad norteamericana, con flores en el jardín, vecinos un poco entrometidos y preocupaciones mundanas como el trabajo de oficina de él y las tareas de la casa de ella.



Sin embargo, y como es de esperarse, la realidad que experimentan pronto comienza a mostrar fisuras y crece la sospecha de que están encerrados en un entorno virtual, una simulación creada para contenerlos.



A modo de homenaje al género de comedia de situación clásica de la TV estadounidense, cada capítulo toma las estéticas, temáticas y ritmos de una década diferente.



En blanco y negro, el primer episodio está ambientado en los ’50 cuando Wanda y Visión hacen su ingreso a su nuevo hogar como recién casados, y los malentendidos al estilo “Yo amo a Lucy” (1951-1957) no se hacen esperar. El segundo episodio se traslada a los ’60, con el acento puesto en las peripecias de la pareja para que los vecinos no descubran sus poderes, en claras referencias a hits de la época como “Hechizada” (1964-1972) o “Mi bella genio” (1965-1970).



Dirigida por Matt Shakman y escrita por Jac Schaeffer, la miniserie incluye en su elenco a personajes que luego se conectarán con películas u otras series de Marvel Studios, como Teyonah Parris, que encarna a la versión adulta de la Monica Rambeau que ya se vio como niña en “Capitana Marvel” (2019).