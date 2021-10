El papá de Jésica Cirio y un desgarrador pedido

La relación entre padre e hija no ha sido de las más pacíficas y conciliadoras en los últimos años. Ya pasaron casi siete años desde que se enfrentaron ferozmente en los medios provocando un quiebre total de su vínculo.

Con el paso del tiempo, Horacio Cirio logró mantener su popularidad en el mundo del espectáculo y realizó diversas apariciones en programas televisivos contando detalles de su difícil presente tanto económico como personal y sus deseos de recuperar a su hija.

Ahora Horacio Cirio volvió a aparecer mediante una nota con Juan Etchegoyen para Mitre Live y reveló el desgarrador pedido que le quería realizar públicamente a su hija Jésica

Antes del pedido, habló de su presente como remisero:

“Está todo muy duro en Argentina y la gente está muy sacada. Está muy susceptible y tenés que tener tranquilidad. Hay que tratar de no romper el vehículo porque cualquier cosa que le pasa al auto es muy caro”.

Es el día a día. Cuesta muchísimo pero no bajo los brazos. Yo tengo un nene que cumplió 10 años y todo es por él. A veces como que me pincho un poquitito pero él me da la fuerza que necesito para abrir los ojos a la mañana y salir”, continuó con angustia el papá de Jésica.

Cuando llegó el momento de tocar el tema de la relación con su hija, Don Cirio se mostró angustiado y explicó que no entiende el motivo por el que aún están distanciados:

“No le encuentro explicación a la enemistad tan prolongada con mi hija. Yo estoy seguro de que no le hice nada grave más que salir en los medios. No sé si para ella fue un bochorno o no, pero tan grave no fue”.

“Ya van diez años que dejó de hablarme y no es fácil…no es una hija que la dejás de ver y no la ves más, la veo en todos lados, en una revista, en internet, en la televisión”, agregó.

Fue entonces cuando aprovechó para hacer un pedido público directamente ligado a su nieta, Chloé de 3 años, a quien no pudo conocer por disposición de Jésica:

“Tengo muchas ganas de verla y sinceramente pedir como corresponde un régimen de alguna visita. A veces lo pienso y digo pero, ¿si ellos no me quieren ni ver, los voy a obligar a algo por ley? Cuando ella crezca, yo supongo que va a preguntar ¿qué pasó con mi abuelo? Y no sé que le van a decir”.

“Ella me negó que yo pueda llevarla al altar, me negó que yo pueda estar a su lado por un capricho o por darle la razón a su madre. ¿Yo le tendría que pedir perdón o ella? No sé hasta qué punto tengo que pedir perdón.

Y concluyó su relato con una notable angustia y dolor:

Todo lo que hago, lo hago por Tiziano, él me necesita más que nadie. Es el que me da toda la contención”, concluyó con una mezcla de dolor, remordimiento, enojo, angustia y pesar.