Cristiano Ronaldo será papá de gemelos

La feliz noticia de que Cristiano y Georgina serían padres una vez más, sorprendió a todos los medios tanto deportivos como de espectáculos.

¨"Nuestros corazones están llenos de amor. No vemos la hora de conocerlos" en Instagram, junto con una fotografía de la ecografía que confirmó que la modelo argentina está embarazada de gemelos.

Cristiano Ronaldo es papá de Cristiano JR. de 11 años. En junio del 2017 tuvo a Mateo y Eva, quienes nacieron por el método de subrogación de vientre y cuando apenas iniciaba su romance con Georgina. En noviembre de ese año también llegó Alana Martina, la primera hija de la pareja.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se conocieron en 2016 en una tienda de Gucci en Madrid.

Días después nos volvimos a ver en el evento de otra marca y fue entonces cuando pudimos hablar en un ambiente relajado, fuera de mi ambiente de trabajo. Fue amor a primera vista para ambos, dijo la morocha.

Se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto", confesó.