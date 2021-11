Tamara Paganini apareció con su rostro desfigurado

Los seguidores de Tamara Paganini se llevaron un buen susto cuando se encontraron con unas imágenes en Instagram en las que se le ve la cara notablemente desfigurada, como si hubiera sido víctima de un ataque lleno de violencia.

Sin embargo, el rostro morado en la zona ocular nada tiene que ver con una agresión sino que son las secuelas que Tamara está atravesando luego de haberse sometido a una cirugía facial para reducirse las bolsas debajo de los ojos, que tanto le molestaban.

“No fui golpeada por mi novio. Tampoco por ningún hombre, mujer o animal”, arrancó la ex Gran Hermano en un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde anunció con una gran sonrisa: “Me saqué las bolsas. No puedo expresar mucha alegría, porque no me andan los ojos”.

Es que, a simple vista, dan impresión los ojos morados y los puntos de sutura que le hicieron a Paganini para el procedimiento, llamado blefaroplastia inferior, que promete rejuvenecer la mirada al eliminar y estirar el exceso de piel acumulada debajo de los ojos.

Todavía bajo los efectos de la anestesia y los fuertes analgésicos, Tamara les contó a los usuarios los cuidados postoperatorios, entre ellos, los cubitos de hielo hechos con té de manzanilla que tiene que colocarse para desinflamar la zona afectada.