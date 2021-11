Zaira Nara habló por primera vez del escándalo. ¿Qué dijo?

Zaira Nara es una de las figuritas más buscadas del “Wanda Gate”. Y no es para menos sabiendo, el planeta entero, que su marido, Jakob Von Plessen, fue el “conductor designado” para llevar a Mauro Icardi al hotel donde lo aguardaba la blonda actriz.

Es que sabemos bien que, la modelo y conductora, la ligó de rebote y se vio directamente involucrada en el escándalo de polleras y pantalones que protagonizaron su hermana Wanda, su cuñado Mauro Icardi y su amiga María Eugenía "La China" Suárez. Es más: cuando las dos se fueron de París a la semana de la moda de Milán se produjo el famoso encuentro en un hotel donde se habría consumado la infidelidad que tiene en vilo al planeta farandulero.

Cuando Wanda escribió "otra familia que te cargaste por zorra" no sólo subió a la montaña rusa a la China y a su esposo. Después, Zaira y su marido también subieron al tren y con los pies colgando..

"La gente me para en la calle para decirme "Yo soy "Wandagate" o "Yo soy Team Wanda" y yo me pongo como "no me digan esas cosas que me hacen mal".

Muy sonriente, fresca y dispuesta como siempre que va a la tele, Zaira visitó el living de No es tan tarde, el programa que conduce German Paoloski en Telefe. Mientras Paoloski bromeaba una y otra vez con llevarla a las cuestiones picantes y amagaba con hacer mil preguntas sobre esos temas, Zaira remarcó que "yo no tengo nada que ver con esto" como una manera de despegarse del problemón.

"Me afectan mucho los temas fuertes de la familia, me hacen mal", agregó.

Sin embargo, Zaira contó una cosa que le pasa con el "caso" que le parece curiosa. "La gente me para por la calle y me habla de "Wandagate", o me dice que es "Team Wanda", y no se que más, y yo estoy como "no me digan estas cosas que me hacen mal".