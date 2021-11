“Había olor”: por qué Icardi no tuvo sexo con la China

El culebrón que no acaba más. Escándalo en torno al triángulo de Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi. Está más que confirmado que el futbolista y la actriz se vieron en septiembre en un hotel de París, justo cuando Wanda viajó a Milán con su hermana Zaira, se sabe que se dieron besos y charlaron, pero no llegaron a "concretar" en la cama.

En las últimas horas Ángel De Brito reveló detalles sobre el ya tan "famoso encuentro" y el verdadero motivo por el que todo quedó trunco. “Había cosas en esa habitación que no le cerraban. Había olores que le molestaron”, expresó en su programa Los Ángeles de la Mañana.

Aunque el conductor aclaró que no se trató de un mal aroma por falta de higiene, "pero se negó a contar más para evitar meterse en problemas". Aunque, cabe destacar que la China, en su charla Nara luego del escándalo, le había asegurado que no estuvieron "porque a tu marido no se le paró”, pronunció en una charla telefónica.

En Los ángeles de la mañana indicaron que el delantero del PSG habría quedado en shock ante la belleza de la artista. “Cuando la vi me quise morir”, le dijo a su círculo íntimo, según indicaron en el programa. De acuerdo a lo trascendido desde el entorno de Icardi, él ponía excusas para evitar el encuentro con la actriz, pero los mensajes "picantes" que intercambiaron lo tentaron y terminaron de convencer para poner una fecha y lugar para verse.