Falleció Sebastián Boscán, el actor de "Pasión de Gavilanes"

El actor colombiano Sebastián Boscán, quien encarnó el papel de Leandro Santos en la famosa novela televisiva "Pasión de Gavilanes" falleció en Medellín a los 41 años a causa de un cáncer de estómago. "Me duele en el alma tu partida. Gracias amigo por tantos personajes inolvidables. Parece mentira decir esto. Descansa en paz Sebastián, estoy en shock", ha escrito el periodista Carlos Ochoa para despedir a su gran amigo.

Nacido el 4 de marzo de 1980, Leonardo Zapata, que así se llamaba realmente, se definía en sus perfiles sociales como "papá de Lorenzo, ciudadano del mundo, actor de teatro, cine y televisión, amante del vino y la buena cocina".

Comenzó en el mundo de la interpretación con la telenovela colombiana La venganza, donde dio vida a Marco Tulio Valerugo. Ha trabajado en otras ficciones como La Ley del corazón, Loquito por ti, La nieta elegida, La reina de sur o la versión colombiana de Sin tetas no hay paraíso, pero su mayor éxito llegó de la mano de Pasión de Gavilanes.

A pesar de las sospechas de su posible vuelta sorpresa, Sebastián había confesado en varias ocasiones que sentía rechazo por este personaje al que vieron en más de 120 países. "Yo no he viajado mucho, pero en Argentina conseguí un trabajo gracias a ese papel, pero lo odié porque por su culpa me dejaron de llamar durante mucho tiempo. Digamos que fue muy creíble, entonces la gente no me reconocía. Decían 'no, yo no quiero a esa loquita en esta telenovela, qué pereza'", relató el actor el pasado año en Bravíssimo,

Tras la noticia de su muerte, algunos de sus compañeros de la ficción han publicado fotografías con el actor para expresar la gran tristeza que han sentido al enterarse. "Mi querido Sebastián siempre estarás en mi corazón, ahí están todos los hermosos recuerdos que vivimos juntos, tantas sonrisas interpretando a Jimena y Leandro! Vuela alto", puso Paola Rey en sus perfiles sociales.