Wanda e Icardi... ¿en la lista negra de Messi?

Leonel Messi estuvo de festejo este lunes junto a su pareja Antonella Roccuzo y sus tres hijos. El Diez fue galardonado por séptima vez con el Balón de Oro y varios de sus compañeros del PSG estuvieron para acompañarlo tanto en el evento como en el After Party pero... hubo grandes ausencias de las que todo el mundo habló. ¿Qué pasó con Mauro Icardi y Wanda Nara?

Según contaron este martes en Los ángeles de la mañana, hubo alguien que los bajó de la lista. La columnista Pía Shaw reveló por qué Wanda e Icardi no estuvieron invitados a la premiación: "Hay dos protagonistas. Dos personas que armaron (el festejo)... No, no Messi, no. La verdad es que a él (por Lionel) le hubiese gustado que Icardi estuviese ahí...", comenzó diciendo Pía.

"¿Y por qué no lo llamó?", preguntó el conductor de LAM, casi indignado por el comportamiento de Messi. "Porque hay un problema personal. Dos jugadores organizaron esto: uno es (Ángel) Di María y el otro es (Leandro) Paredes", le contestó la periodista.

Y soltó ante las cámaras: "Paredes tiene un problema personal con Wanda". "¿Cuál es el problema personal?", la apuró Ángel. "No soy yo quién lo tiene que decir pero hay problema personal, tuvieron un cortocircuito, no lo voy a contar", aseguró Pía.