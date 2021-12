Wanda contó por qué no le encargó la torta a Joaquín

Como ya sabemos Wanda Nara llegó al país la semana pasada y fue recibida con de la mejor manera. La rubia se convirtió en una sensación y todo lo que hace es noticia y sus seguidores incondicionales se lo hacen saber. Sin embargo, este fin de semana incumplió la promesa que le había hecho a Joaquín, el nene pastelero y no se lo perdonaron.

Es que Joaquín se convirtió en un suceso viral con sus tortas, que realiza para juntar dinero y poder pagar una cirugía reconstructiva que necesita.

Esto llegó a "oídos" de Wanda y lo hizo público:

Me encantaría que puedas hacer la torta de cumple de mi hijo en Argentina, sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no podes cumplir tus sueños, podés lograr todo lo que soñas y más", escribió la empresaria.

Sin embargo, este finde celebraron el cumpleaños de Constantino con una súper torta de Mario Bross y le saltaron al hueso por no contratar a Joaquín. Pero Wanda explicó qué había sucedido:

"Me imagino que esa torta es la que ella le encargó públicamente a Joaquín” preguntó una seguidora en el posteo que hizo la mediática de la fiesta.

Hola, no me contestó Wanda Nara por eso yo no hice nada, le respondió el nene desde su propio perfil.