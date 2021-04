El pedido de Claudia Villafañe a sus seguidores tras recibir el alta

En un vivo junto a su hija Dalma Maradona, la campeona de Masterchef Celebrity, Claudia Villafañe contó de detalles de cómo cursó la enfermedad e hizo referencia a las secuelas que le dejó el virus. Asimismo, le pidió a sus seguidores que tomen los recaudos para evitar los contagios en medio de la segunda ola.

“Hoy me dieron el alta, ya estoy bien gracias a Dios. Perdí el gusto y el olfato, y tengo un poco de dolor de cuerpo. Nunca tuve fiebre así que tranquila la pasé bien” respondió la empresaria a una de las preguntas de los seguidores.

“Saturé siempre bien y me dolía la espalda de estar tanto tiempo en la cama porque me daba ganas de acostarme y yo soy bastante inquieta”, agregó.

Dalma, que también dio positivo de coronavirus, aprovechó el vivo y la mandó al frente al contar qué hizo su mamá durante el aislamiento: “El cuarto día que transitó la enfermedad me dijo ‘quiero aprovechar el tiempo y ordenar mi casa’, y yo le dije ‘¿me estás jodiendo? andá a dormir’. Ante esto, la empresaria la interrumpió y sostuvo: “Creí que iba a poder, pero no.... no me daba. Dormía de a ratos, tampoco de corrido, miraba la hora y no se pasaba más”.

Tanto Claudia como Dalma aprovecharon esa ocasión para hacerles un pedido a sus seguidores: “Nosotras tuvimos mucha suerte, pero hay gente que le pegó muy mal”, expresó Dalma, mientras que Claudia acotó: “Por favor cuídense, yo estaba hinchada de estar adentro, pero agradecida por lo leve que me tocó”.