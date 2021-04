Qué dijo Jimena Barón de la nueva relación de Daniel Osvaldo

Barón se quejó de que se enteró de la relación de su ex pareja y su ex amiga a través de los medios.

Jimena Barón dio su primera nota en televisión con "LAM" y habló, no sólo de su futura participación en "La Academia", sino también de su convivencia con Daniel Osvaldo durante la cuarentena.

Y en medio de la charla, Ángel de Brito le hizo una pregunta picante: "¿Qué opinás sobre el noviazgo de tu ex (por Osvaldo) y Gianinna Maradona?". Cabe recordar que la hija del Diez acompañó al cantante durante una gira por el sur con su banda Barrio Viejo.

Noticias Relacionadas Dani Osvaldo y Gianinna Maradona destaparon su amor en redes

Este viaje fue la excusa para que la pareja pudiera blanquear su relación y hasta Osvaldo se animó a mostrarse junto a Benjamín, el hijo de Gianinna.

Y Jimena respondió: "Yo ahí no me voy a meter porque hoy eso no tiene nada que ver conmigo. Él es el papá de mi hijo y lo va a ser para toda la vida. No tiene sentido que me meta".

Luego, sobre su vínculo con Gianinna, de quien se había hecho amiga tras vivir en el mismo country, la cantante dijo: "Ella formó parte de mi vida pero hoy ya no. No corresponde que diga lo que puedo llegar a sentir".

Por último, Jimena destacó que sí sigue siendo amiga de Dalma Maradona y se quejó de que se enteró de la relación de su ex pareja y su ex amiga a través de los medios. "Me enteré por la prensa, como casi todo", arrojó.