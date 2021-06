Censuraron una escena de sexo entre Batman y Gatúbela

Los creadores y productores ejecutivos de la serie animada "Harley Quinn", Justin Halpern y Patrick Schumacker, revelaron que las autoridades de DC Entertainment les hicieron cortar una escena de sexo oral entre Batman y Gatúbela.



En una entrevista con el medio especializado Variety, los productores dijeron que la franquicia alienta el "tono atrevido" pero que "hubo un momento en el que Batman estaba bajando sobre el cuerpo de Gatúbela y nos dijeron que no podíamos hacer eso en absoluto, porque los héroes no hacen eso".



En su versión animada, Harley Quinn, la villana y exnovia del Guasón, es interpretada por Kaley Cuoco (The Big Bang Theory), en estas dos temporadas de trece capítulos cada una, mientras que el personaje de Sy Borgman fue grabado por George Costanza en las que también grabó sus diálogos Jason Alexander, conocido por su personaje en Seinfeld.



El personaje central de la historia fue ganando terreno dentro de DC y en, 2016, tuvo su llegada al cine con Escuadrón Suicida, con Jared Leto en el personaje del Guasón y Margot Robbie en el rol de esta ex psiquiatra devenida en una arlequín criminal de Ciudad Gótica.