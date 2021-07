Nicole teme por su novio

Luego de que Nicole Neumann confirmara su relación con el piloto rionegrino de automovilismo José Manuel Urcera, la modelo contó detalles de esta relación, de cómo la vive y cuáles son su miedos.

En una entrevista con Catalina Dlugi, mencionó las diferencias entre ambos por sus diferentes ámbitos y profesiones.

“Él no tiene nada que ver con la televisión, es de otro palo. Y no es fácil bancarse este ambiente, que todo el tiempo te tengan que vincular con algún lío. Yo llevo años acostumbrándome a esto, imaginate lo que es para alguien que no tiene nada que ver. Hay que trabajar mucho en hacer oídos sordos”.

Igualmente, se mostró feliz con su presente y contó que Manu conoció a las tres hijas fruto de su relación con el futbolista Fabián Cubero, Allegra: “Tienen la mejor, ellas son sociables, cariñosas. Ellas querían que yo tuviera un novio, a ella las divierte que venga alguien nuevo, que me acompañe alguien”.

Nicole también reveló a qué le tiene miedo:

“Un poco me da miedo su trabajo, siempre le pregunto si no le da miedo volcar, qué seguridades tiene. Me impresiona un poco. Yo sigo creyendo en el amor para toda la vida. La vida es más linda acompañada, ni hablar, pero a veces no se puede. No me da lo mismo, me encanta la vida acompañada, pero uno se pone más reflexivo después de los golpes de la vida, pienso todo un poco más”.