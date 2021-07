Resucitan "Grease" con una serie en forma de precuela

Una serie precuela de la icónica película musical "Grease" (1978), que confirmó el estrellato de John Travolta y Olivia Newton-John, está en desarrollo con miras a estrenar en la plataforma Paramount+.



Según informaron medios especializados estadounidenses, el servicio de streaming del conglomerado ViacomCBS dio luz verde para la producción de diez episodios de la serie, que llevará el título “Grease: Rise of the Pink Ladies”.



La propuesta estará ambientada cuatro años antes de los hechos de la película y estará enfocada en el grupo de chicas (“las chicas de rosa”) que se reúnen en la secundaria Rydell de la historia.



“Antes de que el rock n’ roll fuera lo máximo, antes de que los T-Birds fueran lo más ‘cool’ de la escuela, cuatro chicas hartas y marginadas se atreven a divertirse en sus propios términos, encendiendo el pánico de la moral que cambiará Rydell High para siempre”, sintetiza la sinopsis del tratamiento de la nueva serie.



Esta producción llevaba unos años en la página y a la espera de ser elegida; de hecho, y de acuerdo con la información publicada por el sitio The Hollywood Reporter, en 2019 ya tenía el visto bueno de una de las rivales de Paramount+, HBO Max.



Sin embargo, un cambio de nombres a nivel ejecutivo en el gigante WarnerMedia hizo que se diera marcha atrás y quedara descartada.



La guionista Annabel Oakes (“Atypical”) será la “showrunner” o máxima responsable creativa del programa.



Los estudios Paramount, junto con Temple Hill y Picturestart, están también detrás del proyecto de una precuela de “Grease” pero en forma de película, que se llamará “Summer Lovin’” y tendrá a Brett Haley en la dirección.