Uma Thurman y su "secreto más oscuro"

La actriz saltó a la fama con la película de acción y suspenso estadounidense que constaba de dos partes y fue estrenada en 2.003 y 2.004, escrita y dirigida por Quentin Tarantino.

Uma Thurman contó en una columna de opinión del periódico estadounidense que, cuando era adolescente, se hizo un aborto. En la nota publicada en The Washington Post también criticó la ley que firmó el gobernador de Texas, Greg Abbott, bajo la cual se restringe casi por completo el acceso a la interrupción del embarazo.

Thurman afirmó que la decisión que tomó en ese momento fue el “secreto más oscuro” que guardó hasta ahora.

“El aborto que tuve cuando era adolescente fue la decisión más difícil de mi vida, uno que me causó angustia entonces y que me entristece incluso ahora, pero fue el camino a la vida llena de alegría y amor que experimenté. La elección de no quedarme con ese embarazo temprano me permitió crecer y convertirme en la madre que quería y necesitaba“.

La protagonista de Kill Bill dijo:

“Recién estaba comenzando en mi carrera y no tenía los medios para proporcionar un hogar estable, ni siquiera para mí. Decidimos como familia que no podía seguir adelante con el embarazo y acordamos que la interrupción era la elección correcta. No obstante, mi corazón estaba roto. La elección de no quedarme con ese embarazo temprano me permitió crecer y convertirme en la madre que quería y necesitaba".