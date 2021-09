Doble Festejo: ¡Francisco Benítez fue papá!

Sin dudas que a Francisco Benítez le ha cambiado la vida para siempre y serán días inolvidables! El domingo, luego de consagrarse como el ganador del programa “La Voz Argentina” el concurso de voces más importante del país, el cantante se enteró que su pareja Rocío dio a luz a su hijo en Córdoba.

Francisco arrasó con el 44,3% de los votos, ganó $1.500.000 pero el premio mayor llegaría horas después, el nacimiento de Ciro, su primer hijo.

"Nació el hijo de Francisco", escribió Noe Antonelli en su twitter, junto a una foto de la mamá con su bebé.

El participante no estaba al tanto de la gran noticia, se enteró hacia el mediodía que se había convertido en papá por un llamado de su madre, y hoy viajará a las 19.00 a Córdoba en avión directo a la clínica El Salvador a conocer a su bebé.

Ciro debía nacer el 16, pero se adelantó y llegó al mundo hoy a las 10.00 de la mañana.



Me estoy preparando con muchas ganas de conocerlo y estar ahí y con mi novia, los tres. Son muchas emociones juntas y por eso mismo no caigo todavía, es todo muy loco, lo veo como un sueño y no puedo creerlo. Soy joven y mi cabeza esta saliendo, trataré de ser lo más maduro, responsable y ser un gran padre.