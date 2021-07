Stefi Roitman habló sobre la sospecha de "acomodo" en La Voz

En la última semana se habló de un escándalo en La Voz Argentina, que involucra a una de las competidoras y al jurado. Este domingo, después de la presentación de Jazmín “Jacinta” Sandoval, en las redes comenzó a circular un posible "acomodo" en el certamen, ya que se conoció que la nueva participante mantiene un estrecho vínculo con Stefi Roitman, pareja del jurado Ricky Montaner.

La influencer no tardó en aclarar los tantos y aseguró en diálogo con "Por si las moscas" que “si tuviese el poder de acomodar gente no sé qué estaría haciendo”. “No conozco a nadie ni tengo contacto con nadie más que el trabajo con otros y mi trabajo. No me gasto en explicar mucho porque sé que no es verdad”, afirmó.

La también actriz, radicada en Miami, remarcó que “la mina es re talentosa y el casting del reality se hizo como hace dos años. De hecho para que no se arme esto, intento no estar en contacto con nadie. Cada uno de los que está ahí es porque se lo merece”.

En este sentido, Roitman defendió a la familia Montaner: “No me gusta que hablen de acomodos”. “Pero si hay algo que no me gusta nada que es a veces leer que el ‘Montaner acomodó a uno o que me acomodaron por ser la nuera. Yo no conozco a nadie’”, aclaró.