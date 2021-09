L-Gante y la historia de amor con Tamara Báez

El es Elián Valenzuela, el artista del momento, tanto en el hermético mundo del trap como en el ambiente más popular. “L-Gante” estuvo invitado en el programa de Mirtha Legrand que va por el El Trece y que conduce la nieta de la Chiqui. El artista dio detalles desconocidos sobre la historia de amor con la madre de su próximo hijo.

“Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención” comenzó diciendo Elián, y agregó: “En un momento si me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo”.