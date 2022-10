"Nos estamos conociendo": nació el amor entre L-Gante y Wanda

Un nuevo capítulo para el "WandaGate": la ex de Icardi se refirió a la versión de dulce espera, luego de que el cantante de cumbia asegurara en el programa de Mirtha Legrand que con Wanda Nara se están conociendo, además, la versión de que la empresaria y el cantante de cumbia 420 estarían esperando un hijo sonó en los medios.

Directa y rotundamente Wanda hizo un vivo en Instagram con L-Gante y negó la versión: "No, no estoy embarazada, chicos. Dejen de preguntar eso", dijo y acto seguido, el joven lanzó: "¡Qué hijos de mil! Esa noticia… ¿Quién da esas confirmaciones?"; mientras que la empresaria bromeó "Kennys, seguro".

Sin embargo, quienes fueron los encargados de difundir dicho rumor fueron Fernando Piaggio, conductor junto a Lio Pecoraro de El run run del espectáculo: "Señoras y señores, en potencial, estaría embarazada Wanda Nara de L-Gante", manifestó el periodista en Crónica TV.

"¿Esto es una joda? Yo no creo eso”, repitió Pecoraro. Y Piaggio le respondió: "Te estoy diciendo lo que me está llegando. A mí me llegó la información".