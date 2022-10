La conmovedora carta que dejó Cesar Mascetti: "Me estoy muriendo..."

El pasado 12 de septiembre, unas semanas antes de su fallecimiento pero cuando ya sabía que el desenlace era inevitable y cercano, César Mascetti escribió una conmovedora carta de despedida que leyó esta mañana Sandra Mihanovich, hija de su esposa, Mónica Cahen D'Anvers, en la ceremonia de despedida.

El periodista eligió estas palabras para decir adiós:

“Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar. Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos. Estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco, me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir, junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia. ¿Qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz con la satisfacción del deber cumplido”.

Mascetti, uno de los grandes conductores de la TV argentina, murió este martes a los 80 años. Desde hacía algún tiempo vivía junto a Mónica en San Pedro, su ciudad natal y la que eligió para pasar sus últimos días. Familiares, amigos, colegas y vecinos lo despidieron esta mañana.

"Gracias por todo esto. Tata estaría contento de verlos a todos porque son parte de su vida y de la mía", le dijo la periodista y esposa del presentador a la prensa luego de la emotiva ceremonia. "Gracias por haber venido, gracias por estar, gracias por ser", cerró.

Por su parte, Sandra Mihanovich cantó Por Tu Ausencia al ritmo de los aplausos de los presentes, además de leer las últimas palabras que escribió el periodista.

"Fue lo que él hubiera querido", dijo la cantautora sobre el evento, y agregó: "Se fue con la satisfacción del deber cumplido, según dijo él, y creo que es exactamente así; fue un gran sanpedrino y un gran argentino; ojalá tuviéramos más argentinos como él".