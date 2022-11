Cande Ruggeri pensó en fotos de su pancita….pero esa microbikini…

La primera idea que –dicen- tuvo Cande Ruggeri fue mostrar en público el avance de su pancita y cómo lleva su semana 31 de gestación. Pero, cuando subió las imágenes, pocos de sus seguidores prestaron atención a la modificación que el embarazo hacía en su cuerpo. Por el contrario, la infartante microbikini que utilizó prendió fuego las redes.

Claro que en la colocación de esa pequeñísima indumentaria influyeron las altas temperaturas que se registran en estos días en la ciudad de Buenos Aires.

Pero, en muchos comentarios de periodistas de espectáculos se especuló que la muestra de todo su cuerpo (más allá de su pancita) está relacionada con la intención de no perder espacio en los medios y las redes, no dejar de ser tenida en cuenta por su líneas esculturales y también para que los cambios de los embarazos no destruyan su autoestima.

"Recta final... Vita", expresó la modelo, súper ilusionada por el inminente nacimiento de su "pollita", fruto de su noviazgo con Nicolás Maccari.