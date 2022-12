Tenso cruce entre Daniela y Nacho por Thiago Medina

El shippeo que se creo en redes entre Thiago Medina y Nacho Castañares Puente crece a cada minuto. Es que hay muchos que ven esa relación como una posible pareja.

Sin embargo, lo cierto es que Thiago mantiene un vínculo sexo afectivo con Daniela Celis, una joven oriunda de La Reja que tiene un pasado similar al de Medina, puesto que ambos vienen de familias humildes.

En las últimas horas se viralizó un video en el que se puede ver a Daniela en un tenso cruce con Nacho por Thiago. En las imágenes, se ve que "Pestañela" se encuentra parada fuera de la habitación de los hombres y cuando Nacho sale de allí le pregunta si Thiago está dormido. Ante esta pregunta, el joven madrileño dispara "Qué molesta que sos ehh! Dejalo descansar!".

Daniela, enojada le contestó "No me rompas las pelotas nene!". Pero Nacho no se quedó atrás y le gritó "Soltalo que no vuela. Pobre pibe, debe tener los huevos como las pelotas estas para cerrar la puerta", haciendo alusión a parte del decorado de la casa.

El cruce se fue volviendo cada vez más tenso hasta quedar en evidencia el malestar que existe entre Daniela y Nacho quienes se disputan a diario el cariño de Thiago Medina.