Nazarena Vélez bancó a Fernanda Iglesias y le dijo la verdad en la cara a Yanina Latorre: “Vos lo haces”

Yanina Latorre está acostumbrada a exponer ante todos la vida de los famosos, ya que se caracteriza por filtrar secretos de la farándula. Sin embargo, ahora que le llegó el turno a ella y expusieron que su marido le fue infiel, no le gustó padecer lo que otros sienten. Ante esto, Nazarena Vélez aprovechó para defender a Fernanda Iglesias en la polémica y dejó mal parada a la panelista de LAM.

Al ver que Fernanda Iglesias estaba siendo atacada por Yanina Latorre, quien aún no logra superar la bronca por lo que hizo su marido a sus espaldas, Nazarena Vélez salió a bancarla. "Yo trabajé dos años con Fernanda y no es así. Fernanda tiene momentos en los que está muy triste... aparte yo la conozco mucho, y si una persona no está bien, yo la justifico o trato de ver su accionar", comentó para evitar que se la critique en exceso.

Fue así como enfatizó en que filtró una información luego de que se la criticara sin piedad en LAM y que simplemente es lo que las propias Angelitas hacen en el programa: "No nos podemos asustar, nosotros hacemos lo mismo". Sin embargo, obnubilada por el enojo, la conductora de SQP, siguió fastidiosa: "Yo no grabo gente, ni digo lo que voy a tener o no”.

Como si Yanina Latorre no lograra defenderse sola, Pepe Ochoa salió a bancarla y atacar a Fernanda Iglesias: "Ella no estuvo bien un montón de veces, y acá la re bancamos, un día ella decide abrir la puerta de la cueva de las maravillas bardeando ella a nosotros. Y nosotros le contestamos. Estás justificando una mina hostigadora y violenta como Fernanda Iglesias, es raro".

"No tenés razón, Naza, la verdad es que no tenés razón", acotó la panelista de LAM. Por lo que Nazarena Vélez se mantuvo en su postura de que simplemente es una dosis de su propia medicina: "Bueno, nosotros hemos hecho 'ya te voy a contar quién te caga'. Es depende cómo lo tomes. Cuando vos lo hacés, Pepe, no lo tomás como eso".

"Muchas veces hacemos lo mismo, Yani. Ponés una placa negra diciendo 'ya voy a contar, me está llegando más data'", indicó para exponerla. Pero Yanina Latorre siguió marcando que son situaciones distintas, aunque con poco sustento en sus justificaciones: "Pero es data, cosas que están pasando en un expediente con Wanda, que ellos son mediáticos. En esta fue extorsionadora".

Y Nazarena Vélez cerró con apoyo pleno a Fernanda Iglesias: "Si yo siento que vos me estás humillando, como Fernanda lo sintió en su momento, que mentimos sobre ella, que ella necesita trabajar…”.