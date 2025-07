Asaltaron a Mercedes Ninci durante la cobertura de la marcha del Garrahan

En medio de una nueva movilización de trabajadores, médicos y residentes del Hospital Garrahan hacia Plaza de Mayo para reclamar mejoras salariales, la periodista Mercedes Ninci fue víctima de un robo mientras realizaba una cobertura en vivo.

Durante el programa Nuestra Mañana de Radio Mitre, Ninci relató que delincuentes forzaron el auto de prensa de su equipo y abrieron el baúl del vehículo. “Estábamos haciendo la nota acompañando a los médicos del Garrahan, cuando Alejandro Moreira, colega de C5N, me avisó que el móvil estacionado en la esquina de Combate de los Pozos y 15 de Noviembre estaba abierto”, contó sobre el hecho ocurrido en el barrio porteño de Parque Patricios.

“Corrimos y vimos que la cerradura del lado del chofer estaba forzada y el baúl abierto. Me robaron la billetera, el DNI y la tarjeta de débito”, detalló. Pese al mal momento, destacó que no se llevaron su celular, herramienta esencial para su trabajo diario. “Yo tengo una bandolera con la que hago las notas, justamente para que no me roben, donde guardo los auriculares con el retorno y el teléfono”, explicó.

Indignada, Ninci manifestó su frustración por tener que atravesar reiteradamente situaciones similares. “¿Cuántas veces nos han robado ya?”, se preguntó al aire, visiblemente molesta.

Además, lamentó que el robo le arruinó un viaje familiar que ya tenía planificado: “Pensaba ir en auto a Jujuy, pero sin el DNI te coimean en todos lados. Las tarjetas demoran muchísimo hasta que se activan y todo”.

Finalmente, lanzó una crítica contundente sobre la inseguridad que enfrentan los trabajadores de prensa: “Estoy re podrida, laburamos para que nos roben, laburamos para los chorros”, expresó. No es la primera vez que Ninci es víctima de la inseguridad: en marzo del año pasado ya había sufrido una entradera en su casa, donde delincuentes forzaron el portón del garage para ingresar.