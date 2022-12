Agustín habló sobre Julieta y lo que dijo causó el repudio de muchos

Durante la noche de gala de nominación del miércoles, la producción de Gran Hermano mostró un informe que tiene como protagonista a “Frodo” y su deseo, ya más que explicito, de estar con Julieta, alias “Disney”, quien ha declarado en reiteradas ocasiones que tiene un novio fuera de la casa, a quién extraña mucho.

Pero en este informe se escucharonn algunas expresiones que cayeron mal en redes sociales, como por ejemplo cuando Agustin hace referencia a un momento específico donde Julieta hacía acrobacias en el patio con otros concursantes: “Encima cuando se puso a hacer piruetas acá boludo... Dios mio que ganas de agarrarla así”. En el informe mismo se ve como “El Conejo” -que es quién estaba con el en la habitación solos-, casi no reacciona ante el lascivo comentario, pero “Frodo” profundizó: “Debe ser muy buen en lo que hace, pero debe ser una guarra”.

El comentario puede ser suficiente para hacer enojar a algunos en redes sociales, pero Agustín va más allá aún, comentando que “no pasa nada” si Julieta lo rechaza en un final, porque el la puede eliminar de la casa sin problemas: “Se me están acabando las pulgas, en cualquier momento la encaro de una. Muy respetuoso fui, demasiado. Y si no, no pasa nada total la mando a placa y a la mierda”. La respuesta de los usuarios de redes no tardaron en llegar, repudiando los dichos y las pretenciones del participante, con una catarata de memes en su contra.