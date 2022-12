¡VIDEO!: Gritos, insultos y amenazas cruzadas entre los participantes

Walter, alias “Alfa”, ya nos tiene mal acostumbrados a la polémica y los cruces en la casa; sucedió con Tomás Holder, con Mora, con “La Tora”, con Romina, con Coti, con Maxi, con Marcos y a la larguísima lista ahora se suma "El conejo", quién escaló una situación al punto de que todos los participantes tengan que intervenir para que el cruce no termine en trompadas para el participante de más de 60 años.

Todo comenzó con la prueba semanal, donde los participantes compiten en un juego para conservar la totalidad del presupuesto semanal para las compras de la casa. La prueba consistió en que se separen 2 equipos, todos los integrantes irían a una cama amontonados y se debían mantener ahí el mayor tiempo posible, si tocaban el suelo, quedaban afuera. La prueba se perdió y esta semana los hermanitos tendrán solo el 50% del presupuesto para la compra de comida y otros elementos.

Primero fue “Alfa” quién se cayó de la cama, cuando Maxi lo empujó entre risas y juegos; pero la risa se terminó cuando El Conejo vio a Walter caminando en la cocina, lo que desencadenó que él y Romina desistan de la prueba al grito de “no así no. Siempre lo mismo”. Romina y “el cone” se dirigieron al otro cuarto donde estaba el otro grupo para comunicarles que todo su equipo se había bajado de la cama. Con sorpresa los demás participantes los cuestionaron al respecto, pero fue Maxi quién dirigió la palabra: “Pero ¿Por qué se bajaron todos? Acá se bajó uno solo, no entiendo.”

La respuesta del conejo fue dura y contundente, diciendo que “siempre tiene que poner el lomo por otros que no hacen nada”. En ese momento que Alfa lo escucha desde la cocina, se dirige hacia el a grito pelado diciendo “yo no me baje, me tiraron. Pará de pelotudearme, porque yo no hice un carajo”. A partir de ahí la pelea y los gritos e insultos solo aumentaron y terminó con Maxi intentando llevarse a Alfa a la cocina, quién no paraba de insultar y gritar. Luego fue el turno de Romina para descargar su enojo con Nacho quién, según la actual lider de la casa, "hace como 3 días que viene desafiando lo que ella dice".

Este domingo se vivirá una nueva gala de eliminación en La Casa Más Famosa del País, donde tenemos en placa a Walter, Nacho, Daniela y Maria -alias “Cata”-.