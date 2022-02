El rumor que toma fuerza... ¿La China Suárez, embarazada?

Desde el magazine "Mañanísima", este lunes estaban hablando de la nueva crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi, momento en el cual Estefanía Berardi, una de las panelistas, metió a la China Suárez en el medio de la conversación que tenían con Carmen Barbieri: "Si hablamos de Wanda y de Mauro, tenemos cosas que contar de la China Suárez. Ahora es tendencia y todo el mundo se pregunta, por qué la China Suárez está tan desaparecida de las redes sociales, hace mucho que no se muestra de cuerpo entero... Los fans me preguntan a mí y entonces empecé a investigar", anunció.

Según lo que explico, "la última foto es vieja, no es actual. Vuelve a repetir la foto y esta producción, la subió en otra oportunidad y tenía los likes de Mauro Icardi. La última vez que la vimos de cuerpo entero fue en la avant premier de una película. Esa fue la última foto. Siempre la vimos de cara. Los fans en las redes, que están en todo... El último posteo que subió que es un chivo, se la ve con un vestido amplio y largo, se la ve de espaldas y de cara. Es la pregunta, por qué está desaparecida de las redes sociales... Los fans me preguntan: "¿estará embarazada que hace mucho no se muestra de cuerpo entero?""