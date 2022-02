Rial durísimo contra Tauro, por sus "graves problemas"

Sin dudas se produjo una de las peleas más inesperadas y fuertes del momento. La Negra Vernaci y Jorge Rial, números uno cada uno en la suyo, protagonizaron ayer una escandalosa discusión que provocó un verdadero terremoto en el ambiente de la farándula. Horas más tarde, el periodista volvió al ataque, pero en este caso contra otra vieja rival: Marcela Tauro.

En Intrusos, La Tauro fue una de las primeras en informar del entuerto. Pero lo hizo de una manera medio enigmática, ya que nombró a Vernaci con nombre, apodo y apellido pero se refirió a Rial como "otro conductor de la radio". De esa manera, no quedó claro si prefirió resguardar su nombre por algún motivo o si se trató de un contundente y total ninguneo a su ex jefe.

Incluso, Angel de Brito lo destacó en su cuenta de Twitter. A él también le llamó la atención ese dato. Un poco más tarde, poco después de que la Negra confirmara el enfrentamiento que sucedió en los pasillos de Radio 10, Rial tiró fuerte contra Tauro en un potente y furioso tuit que escribió, lógicamente, con sus propias manos.

No me molesta la mala información. Lo que me molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien.