Iván de Pineda habría renunciado a La Peña de Morfi

El domingo pasado se hizo un especial de La Peña de Morfi, conducido por Jésica Cirio, Zaira Nara y Julieta Prandi. La ausencia de Iván de Pineda llamó la atención, pero fue respaldada por lo medios, al advertir que fue un especial con las personas con las que el fallecido periodista, Gerardo Rozín, había trabajado, por esa supuesta razón, fue que Iván no estuvo en dicho especial.

De Pineda estaba confirmado para estar al frente de la conducción de La Peña de Morfi junto a Jésica Cirio en el nuevo ciclo del 2022 que estaba listo para empezar el pasado 13 de marzo. Sin embargo, la periodista Nancy Duré reveló hoy en Intrusos, que el presentador renunció al programa antes de empezar.

"Las promociones del programa con Iván de Pineda ya estaban grabadas, pero no saldrán al aire", confirmó la panelista de Intrusos. “Todo eso que grabaron no va a salir al aire porque Iván de Pineda decidió no hacer el programa”.

“Terminaron el programa del domingo, llamaron a Jésica, a los productores y les dijeron, se terminó la promoción con Iván de Pineda, porque no se llegó a un arreglo”, remarcó la panelista. La decisión fue algo de último momento, pues en el noticiero del medio día de hoy lunes, se alcanzó hablar de La Peña de Morfi con Iván de Pineda al frente. “Ya hay un nombre que no lo han dado a conocer, pero hay una persona con la que estarían firmando”, agregó Duré.