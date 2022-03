Paula Chaves contó cuál fue el motivo de su pelea con la China

Luego del polémico WandaGate en el cual Wanda Nara aseguró que había una tercera en discordia que había arruinado su relación con su marido, Mauro Icardi, se conocieron detalles del encuentro entre el jugador del Paris Saint Germain y la China Suárez.

Tras ser señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, se rumoreó que Paula Chaves, Mery del Cerro y Zaira Nara habrían terminado su amistad con la actriz.

Si bien, Paula siempre mantuvo un perfil bajo y trató de alejarse de las polémicas y chispazos, en esta oportunidad, sin nombrar a la ex Casi Ángeles, habló del asunto en el programa televisivo LAM.

"A mí me hace muy mal estar envuelta en escándalos. Me angustia. No me siento cómoda. El que haya trabajado conmigo te puede decir que a mí me incomoda hablar y opinar de la vida del otro", y agregó: "No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que no son mías".

Respecto a los "daños colaterales" que recibió en medio del escandalo amoroso ella expresó:

La verdad, me causa mucha tristeza todo. No es mi tema. No estoy enojada. No me peleé con nadie. Pasaron cosas íntimas, más allá de esto, que no están buenas, yo no le dije sorete a nadie

Esto agregó para concluir el móvil, a lo que Ángel de Brito responsabilizó a Yanina sobre esas declaraciones. La mujer dice que Wanda Nara aseguró que Paula la había tratado así a la China Suárez. Según la versión de la panelista, Chaves habría llamado a la ex Casi Ángeles para advertirle que no hiciera nada con Mauro Icardi.