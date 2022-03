TERROR: un rayo impactó en el avión que viajaba Miley Cyrus

Miley Cyrus tuvo que vivir un momento de mucha tensión en su vuelo rumbo a Paraguay. La artista, su familia y su equipo viajaban rumbo al país vecino para dar un concierto cuando un rayo impactó en el avión en el que viajaban.

La propia cantante fue quien subió a sus redes sociales un video en donde se ve el momento del impacto del rayo que cayó en una de las turbinas de la aeronave.

"A mis fans y a todos los que se preocuparon después de enterarse de mi vuelo a Asunción. Nuestro avión quedó atrapado en una gran tormenta inesperada y fue alcanzado por un rayo. Mi tripulación, banda, amigos y familiares que viajaban conmigo están a salvo después de un aterrizaje de emergencia", escribió Cyrus en su cuenta de Instagram.

En esa misma publicación, Miley mostró una foto en donde se ve cómo quedó parte del avión. "Desafortunadamente, no pudimos volar a Paraguay", escribió en ese mensaje, asegurando que no dará su show del jueves por la noche en el festival Asunciónico 2022 y por el momento no tiene un regreso a Asunción.

Recordemos que Cyrus visitó hace unos días nuestro país en el marco de la primera fecha del Lollapalooza 2022 causando furor en sus fans argentinos. Miley desplegó todo su talento, además de su costado más seductor que enloqueció a sus fanáticos. Lamentablemente Paraguay tendrá que esperar otra oportunidad.