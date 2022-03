Lizy Tagliani sin consuelo tras la separación de Leo Alturria

El escándalo con la separación de Lizy Tagliani continúa. En los últimos días apareció una mujer que dice que está saliendo con Leo Alturria, ex de Lizy. En una nota que le hizo Intrusos, la conductora terminó huyendo por la calle al consultarle por esta relación y luego en el ciclo terminó llorando al contar que estaba reconciliándose con él.

Marcela Tauro, mostró el mensaje en vivo, enviado por Lizy al enterarse de la noticia: “Me cayó como una patada, como una puñalada en el medio del corazón, porque yo lo amo profundamente a Leo. Lo amo con toda el alma, yo me siento parte de su familia y amo a su familia”, aseguró, emocionadísima.

“Además, hace un tiempito que estamos hablando, que nos vemos. Antes de que se vaya a Córdoba hicimos una cenita relinda, donde nos dijimos cosas muy lindas y donde estábamos tratando de salir adelante por el amor que nos tenemos, sea cual sea el vínculo, pero que termine de la mejor manera porque es alguien muy importante en mi vida”, se sinceró, a flor de piel.

Totalmente conmovida, la humorista habló de sus sentimientos hacia el encargado de edificio.

Yo me siento muy sola. Entonces cuando me dijeron eso, casi me muero. No podía creer lo que me estaba pasando, pero además quiero decir que yo no tengo nada que ver esto. Esto es una historia de él, afirmó.

“Él me dice que es mentira, pero si es verdad o es mentira, no es responsabilidad mía. Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera. De salir con quien quiera y no es algo que me pertenezca”, expresó, sensibilizada.

“Yo cuando escucho que se dicen cosas feas de él es como si las dijeran de mí porque él es parte de mi vida”, dijo, mientras lamentaba su reacción frente a las cámaras del ciclo de Flor de la V. “Y si podés, discúlpate con el notero por la reacción que tuve. Yo no soy así, pero estoy muy triste", concluyó.

