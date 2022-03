Amalia Granata durísima contra Pampita: “ella no sabe…”

Ya estamos acostumbrados con Amalia Granata, sus dichos siempre serán polémicos, no sabemos bien si a propósito o porque simplemente por desinformación. Ella va y viene entre su rol de legisladora en Santa Fe y el de panelista en el programa de Marcelo Polino y parece estar decidida a involucrarse en todos los escándalos posibles. Ahora apuntó contra Pampita.

La panelista opinó sobre “El Hotel de los Famosos”, el nuevo reality show que produce El Trece, con la conducción de Carolina Ardohain, a quien señaló directamente para lanzar su feroz crítica.

“Estuve viendo El Hotel de los Famosos. Y la verdad, la mitad no sé quiénes son ni tienen condimento. Pero también tengo una crítica a la conducción. Además, los juegos que hacen atrasan años. Es un embole”, comenzó diciendo Granata.

“Y la conducción de Pampita no me gustó para nada. La vi haciéndolo mucho mejor. Es como que no se encuentra. Ella no sabe llevar el reality. A mí me parece que hay conductores que son para realities y otros que no lo son”, agregó la panelista.

Granata ya había cuestionado programas bajo la conducción de Pampita, ya que hace unos meses también había tenido palabras desafortunadas cuando se estrenó “Siendo Pampita”, por Paramount+.

También se había metido en el sensible momento en el que a Pampita le costó quedar embarazada, por lo que tuvo que someterse a un tratamiento. En ese momento, el conductor acotó: “Pero además ella ronca y el marido la grabó”.

En ese momento, Amalia intervino para pegarle. “¿Roncando maquillada y pose fabulosa? ¡Qué raro que ella se muestre así, porque siempre fue una persona bastante reservada!”, criticó.

Amalia viene de semanas muy conflictivas, ya que tuvo un cruce mediático en los últimos días contra Florencia de la V y hasta con Intrusos por sus polémicas declaraciones sobre la ayuda que el Estado le proporciona a las personas trans.